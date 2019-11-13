На Ямале вместе с машиной сгорел гараж «Ростелекома»

В Новом Уренгое на улице Интернациональной сгорел гараж компании «Ростелеком». Как сообщает окружное управление МЧС, возгорание произошло в среду, 13 ноября, в 9 утра. Пострадал только автомобиль компании.

«На момент прибытия происходило горение автомобиля «Газель», который находился внутри помещения. В ходе тушения произошло частичное обрушение кровли на площади 150 квадратных метров. По предварительной информации пострадавших и погибших нет. Угроза радом стоящим зданиям также отсутствует», – сообщают в УМЧС ЯНАО. В 9:44 пожар был локализован.

О ЧП сообщили и пользователи соцсетей. «Пожар очень сильный», – написала «ВКонтакте» Анастасия в группе «ЧП ДТП Новый Уренгой» и разместила фотографии с места происшествия.

Новый Уренгой, служба информации

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