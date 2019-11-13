В Ноябрьске девятиэтажку затопило кипятком

В Ноябрьске управляющая компания устраняет последствия крупной коммунальной аварии в жилом доме. Из-за лопнувшей системы отопления два этажа залиты кипятком.

Как сообщает «Ноябрьск 24», в среду, 13 ноября, пострадал один из подъездов девятиэтажного дома на ул. Магистральная, 125. По словам жильцов, кипятком залиты два этажа.

Аварийная бригада управляющей компании «Статус 2» оперативно устранила порыв. Пока с помощью заглушек. Коммунальное ЧП произошло в подъезде, а не в одной из квартир.

Ноябрьск, служба информации

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