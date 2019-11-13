Власти Ямала объявили о строительстве нескольких крупных больниц

В 2020 году на Ямале начнется строительство шести больниц и поликлиник, а также одного больничного комплекса. Об этом заявил директор окружного департамента здравоохранения Сергей Новиков.

«Как закончится проектирование, сразу начнем строительство трех участковых больниц – в посёлке Самбург, сёлах Гыда и Антипаюта. Кроме этого, в рамках развития первичной помощи начнем строительство трёх взрослых поликлиник в городах Муравленко, Новый Уренгой, Ноябрьск. В посёлке Мужи Шурышкарского района начнём строительство больничного комплекса», – цитирует Сергея Новикова пресс-служба окружного правительства.

По словам г-на Новикова, начало строительства запланировано на 2020 год. Также в следующем году окружные власти запланировали капремонт 79 объектов здравоохранения.

Как уточняется на сайте правительства ЯНАО, окружное здравоохранение на 56% финансируется из бюджета Ямала, еще 40% – средства ОМС.

Салехард, служба информации

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