Ямальские власти назвали дату открытия зимников

Дорожные службы Ямала просят водителей соблюдать особую осторожность. На зимних автодорогах регионального значения установлены контрольно-пропускные пункты, но сами зимники еще не открыты.

Как сообщает ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства ЯНАО», контрольно-пропускные пункты, где установлено круглосуточное дежурство, открыты на автодорогах Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале, Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги, Коротчаево – Красноселькуп и Надым-Салехард.

«По госконтракту зимник Коротчаево – Красноселькуп необходимо открыть до 1 декабря. Начало эксплуатации еще трёх предусмотрено не ранее 20 декабря. Дата открытия каждой сезонной дороги зависит от ряда условий: температуры окружающей, количества снега и ледостава на реках. Если будут морозы – дороги откроются еще до праздников», – прокомментировал начальник отдела содержания и ремонта автомобильных дорог ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства ЯНАО» Александр Симонов.

Напомним, минувшей зимой зимник Коротчаево – Красноселькуп открыли для проезда 1 декабря. Остальные сезонные дорог открывались постепенно до 16 января.

Сегодня на Ямале работает только одна сезонная автодорога – это ледовая переправа через реку Пур. Еще одна ледовая переправа, Салехард – Лабытнанги, находится на стадии устройства.

Салехард, служба информации

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