В ямальской школе перетрясают мешки с гречкой из-за червяка в школьном обеде

Старшеклассница школы №3 в Новом Уренгое разместила в социальной сети «ВКонтакте» фотографию школьного обеда – в тарелке с гречкой лежал червяк. Дирекция школы провела расследование с привлечением биолога и выступила с заявлением.

Анонимный пост в «ВКонтакте» в группе «ЧП ДТП Новый Уренгой» появился вечером 13 ноября. «Вот такую еду с «вкусняшками» дают детям в столовой 3-й школы за 190 рублей», – написал автор фотографии. На фото червяк, похожий на зоофобаса, лежит на краю тарелки с гречкой.

Директор школы № 3 Нового Уренгоя Марина Аввакумова сообщила «Новому Дню», что о ЧП она узнала вечером 13 ноября, но данная ситуация была оперативно изучена. Дирекция школы уже знает, что автор поста – ученица 11 –го класса. «Я уже поговорила с ребятами и спросила, почему они не обратились ко мне лично. Мой кабинет на этаж выше столовой и ученики часто ко мне обращаются по разным поводам, а вот про червяка не рассказали. И я не была свидетелем ситуации», – говорит Марина Аввакумова.

По ее словам, работники кухни сегодня утром перетрясли мешок с гречкой и не нашли ни личинок, ни червяков. Дирекция школы даже пригласила биолога, чтобы проанализировать ситуацию.

Директор школы не верит, что червяк в тарелку попал с гречневой кашей. «Гречку перед тем, как поставить варить, промывают в два этапа, потом в 6 утра ее ставят на плиту и долго варят. Мы кормим 200 детей. Долгую варку червяк бы не пережил, а на тарелке он, как живой», – говорит Марина Аввакумова. Она также добавляет, что если бы «инородное» тело завелось в крупе в виде личинок, то червяк явно был бы не один. Вывод педколлектива – фото фейковое.

Представители школьной дирекции также отметили, что к поставщику продуктов в школьную столовую претензий ранее никогда не возникало.

Новый Уренгой, Салехард, служба информации

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