В правительстве Ямала рассказали, сколько в округе останется бедных людей

К 2022 году ямальские власти прогнозируют увеличение объема промышленности более чем на треть, а доля малоимущего населения в округе снизится до 4,4%. Такие цифры в четверг, 14 ноября, озвучил заместитель ямальского губернатора Александр Калинин на заседании окружного правительства.

По оценке г-на Калинина, по итогам первого полугодия 2019 года объем инвестиций на Ямале вырос на 23%. Прирост промышленности составил 19,3% (прирост по России – 2,7%). На историческом минимуме находится уровень инфляции – в сентябре текущего года 0,9% к декабрю 2018 года. Уровень безработицы в третьем квартале в два раза ниже среднероссийского. И по прогнозу ямальского правительства показатели в ближайшие году будут только улучшаться.

Как заявил замгубернатора Калинин, к 2022 году реальный объем промышленной продукции прирастет более чем на треть по сравнению с текущим годом. Это будет обеспечено прежде всего производством газа. Положительная динамика ожидается также в сфере добычи нефти и газового конденсата.

Главным двигателем окружной экономики традиционно останется сфера ТЭК. На инвестиционную активность повлияют ряд крупных объектов.

«За счет освоения Харасавэйского и Каменномысского месторождений, строительства завода Арктик СПГ-2, строительства Обского СПГ, а также запуска Северного широтного хода», – отметил заместитель главы региона.

Низкая инфляция, прогнозируют власти ЯНАО, а также меры социальной поддержки в два раза позволят сократить уровень бедности в регионе. Доля малоимущего населения к 2022 году снизится до 4,4%.

Салехард, служба информации

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