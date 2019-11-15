В Надыме из-за инфекции дети не могут ходить в школу

В Надыме корь скорректировала работу детских учреждений. Отменены все культурно-массовые мероприятия. Школьники, у которых нет прививки от данного инфекционного заболевания, до 4 декабря не могут посещать школу, непривитые дети переведены на дистанционное обучение. Такие меры предосторожности были приняты по решению администрации Надыма после двух случаев заболевания корью.

«На дистанционное обучение посредством системы Сетевой город переведены все школьники, не болевшие корью ранее, не привитые или не имеющие сведений о прививках против кори, а также дети, привитые против кори однократно. Принято также решение не допускать таких детей к посещению муниципальных образовательных организаций, учреждений культуры и спорта Надыма», – сообщили в городской мэрии.

Вспышки достаточно редкого инфекционного заболевания в последнее время фиксируются во многих регионах страны. Минздрав РФ еще в 2018 году выпустил приказ, который обязывает ставить прививки от кори медработникам.

В Надыме зафиксированы два случая кори. Одна из заболевших работает в школе уборщицей, вторая – студентка колледжа. Обе заболевшие отказывались прививаться от кори по религиозным соображениям.

Жители Надыма уже отреагировали на решение горадминистрации: в социальных сетях началась дискуссия. Надымчане традиционно разделились на два лагеря. Большая часть горожан активно поддерживает такое решение, но есть и те, кто против ограничений.

«Это же для благо наших детей. Вы что, мамы и папы, этого не понимаете? В городе есть заболевшие корью. Лучше обезопасить своих крох! Я, несмотря на наличие прививки, рада была бы дома детишек оставить, я за безопасность своих малышей. Школьную программу, а уж тем более и садиковскую, нагоним, а вот здоровья…», – пишет надымчанка Ирина Ануфриева.

Жительница города Марина Кравчук рассказала ИА «Север-Пресс», что её девятилетний ребенок имеет медотвод от прививок по медицинским показаниям, и поэтому занимается дома дистанционно. Ничего критичного женщина в этом не видит. Более того, целиком поддерживает контролирующие службы, которые ограничивают доступ детей в образовательные и иные учреждения.

Корь – инфекционное заболевание, первые симптомы которого проявляются болью в горле, кашлем и высокой температурой, затем появляется сыпь по всему телу.

Надым, служба информации

Надым. Другие новости 15.11.19

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