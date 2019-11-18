Ямальским предпринимателям снизят налоговые ставки, но не всем

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов пообещал снизить налоговые ставки для предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН) или сельхозналог. Об этом глава региона заявил в Новом Уренгое рамках форума «Территория бизнеса – территория жизни».
«Наш регион известен своими масштабными проектами, но качество жизни в городах, занятость во многом определяют малые и средние предприятия. Чтобы создать дополнительные стимулы для их развития, мы приняли решение снизить налоговые ставки по упрощённой системе и по единому сельхозналогу до 5%. По нашим оценкам, это сэкономит предпринимателям около 150 миллионов рублей ежегодно, которые можно будет вложить в развитие своего дела», – сообщил губернатор.
Ямальский губернатор Артюхов также анонсировал новые меры поддержки для бизнеса, которые сейчас разрабатывает экономический блок правительства. Заместитель губернатора Александр Калинин уточнил, что в 2020 году для предпринимательства будут сформированы и представлены «пакетные» программы поддержки.
Отметим, что при УСН налоговая ставка может варьироваться от 15 до 5%. Решение о ее снижении принимается региональными властями.
Салехард, Новый Уренгой, служба информации
Салехард, Новый Уренгой. Другие новости 15.11.19
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