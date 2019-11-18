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Понедельник, 18 ноября 2019, 10:27 мск

Новости Ямал

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Ямальским предпринимателям снизят налоговые ставки, но не всем

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов пообещал снизить налоговые ставки для предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН) или сельхозналог. Об этом глава региона заявил в Новом Уренгое рамках форума «Территория бизнеса – территория жизни».

«Наш регион известен своими масштабными проектами, но качество жизни в городах, занятость во многом определяют малые и средние предприятия. Чтобы создать дополнительные стимулы для их развития, мы приняли решение снизить налоговые ставки по упрощённой системе и по единому сельхозналогу до 5%. По нашим оценкам, это сэкономит предпринимателям около 150 миллионов рублей ежегодно, которые можно будет вложить в развитие своего дела», – сообщил губернатор.

Ямальский губернатор Артюхов также анонсировал новые меры поддержки для бизнеса, которые сейчас разрабатывает экономический блок правительства. Заместитель губернатора Александр Калинин уточнил, что в 2020 году для предпринимательства будут сформированы и представлены «пакетные» программы поддержки.

Отметим, что при УСН налоговая ставка может варьироваться от 15 до 5%. Решение о ее снижении принимается региональными властями.

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