Зимняя переправа Салехард-Лабытнанги частично готова к открытию

Открытие одной из трех полос ледовой переправы Салехард-Лабытнанги запланировано на среду, 20 ноября. Такое решение было принято комиссией, которая оценила готовность зимника.

«Сейчас ведется заливка неровностей и устройство съезда со стороны города Лабытнанги. Если погода не подведет, то в среду планируем запустить ледовую переправу в эксплуатацию: первую полосу в реверсивном режиме. Прошу всех пользователей обратить на это внимание. Такая схема движения будет работать пока не откроется вторая полоса», – отметил заместитель генерального директора АО «Ямалавтодор» Дмитрий Павлов.

Работа по запуску еще двух полос запланирована на ближайшие дни. Дорожникам нужно залить полосы, чтобы увеличить толщину льда и выполнить вешкование. Как только толщина льда будет безопасной для движения автомобилей – откроются все три полосы движения.

Салехард, Лабытнанги, служба информации

Салехард, Лабытнанги. Другие новости 18.11.19

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