Пассажиров авиакомпании «Ямал» три часа продержали в самолете из-за поломки

Из Москвы в Ноябрьск в пятницу, 22 ноября, по расписанию не смог вылететь борт авиакомпании «Ямал». Представители авиакомпании сообщили, что рейс задерживается по техническим причинам. В аэропорту Ноябрьска из-за этого застряли 24 пассажира.

Как сообщает «Ноябрьск 24», о проблеме с самолетом ямальской авиакомпании рассказала одна из пассажирок рейса «Москва (Домодедово) –Ноябрьск». «Борт должен был вылететь в 3 часа ночи. Мы просидели в самолете 3,5 часа, после чего к нам вышел пилот и сказал, что случилось что-то с кондиционером. Вылет не отменяли, но переносили каждые 10-15 минут», – цитирует пассажирку издание.

Задержка рейса № 419 в Домодедово изменила расписание аэропорта Ноябрьска. Как сообщили «Новому Дню» в ноябрьском представительстве авиакомпании «Ямал», обратный рейс №420 «Ноябрьск-Москва» с 9:40 перенесен на 13:40. Авиаторы подтвердили, что борт из Москвы вовремя не вылетел по техническим причинам.

Из Ноябрьска в Москву сегодня утром планировали улететь 24 пассажира. Пока им обещают, что рейс задержится на 4 часа.

Салехард, Ноябрьск, служба информации

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