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Пятница, 22 ноября 2019, 13:29 мск

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Интерпол Франции выдал силовикам Ямала лидера преступной группы

На Ямале суд вынес приговор жителю Нового Уренгоя, который, совершив убийство, скрывался на территории Франции.

Как сообщает прокуратура ЯНАО, экстрадиция новоуренгойца Рахмана Чергисханова была связана с преступлением, совершенным в Новом Уренгое девять лет назад.

По данным следствия, все началось с ДТП. «В октябре 2010 года пятеро мужчин под угрозой применения насилия требовали денежные средства в сумме 750 тыс рублей у жителя города Нового Уренгоя, зная о том, что указанная сумма кратно превышает сумму вреда, причиненного им в результате дорожно-транспортного происшествия», – сообщает прокуратура.

Должник платить отказался, тогда Чергисханов и четверо его товарищей подкараулили мужчину в микрорайоне Строителей и напали на него и его знакомого. Преступники избили мужчин и нанесли им множественные ножевые ранения. Один из потерпевших затем скончался в городской больнице.

Трое членов организованной преступной группы были задержаны по горячим следам, двоим, включая Чергисханова, удалось скрыться. В октябре 2018 года он был замечен на территории Франции и в апреле 2019 года задержан Интерполом.

Чергисханову в России предъявили обвинение по двум статьям УК РФ – убийство и вымогательство. Суд приговорил ямальца к 19 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

«Не согласившись с приговором суда, осужденный и его защитник, ссылаясь на недоказанность вины, обжаловали судебное решение в апелляционном порядке. 21 ноября Верховный суд РФ жалобы стороны защиты оставил без удовлетворения, приговор вступил в законную силу», – уточнили в прокуратуре ЯНАО.

Салехард, Новый Уренгой, служба информации

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