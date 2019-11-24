На Ямале во время взлета у вертолета с вахтовиками отказал двигатель (ФОТО)

На Ямале вертолет с вахтовиками совершил жесткую посадку в воскресенье, 24 ноября 2019 года. Судно получило повреждения, люди не пострадали, сообщает пресс-служба управления ГУ МЧС Ямала. Борт принадлежит авиационной компании «Ямал».

ЧП случилось, по данным следователй, в 11:25. В МЧС сигнал постпил около двух часов дня. Вертолет Ми-8 должен был перевезти рабочих с Новопортовского месторождения (Ямальский район ЯНАО) до Нового Уренгоя. Однако при взлете произошел отказ хвостового винта.

Командир принял решение посадить вертолет. Во время приземления частично разрушилось шасси и была повреждена хвостовая балка.

«На борту находились 22 пассажира (вахтовые рабочие) и три члена экипажа. На место происшествия вылетели представители авиакомпании «ЯМАЛ» для уточнения обстоятельств», – заключили в пресс-службе спасательного ведомства.

Инцидентом занимаются следователи.

фото – МЧ ЯНАО

Новый Уренгой, Ямальский район, служба информации

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