В Салехарде застройщик отправил губернатору Артюхову месседж в виде баннера

В Салехарде застройщик двухэтажного жилого дома разместил на здании баннер с обращением к губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову. «Губернатор, помогите нам с теплом. Замерзает новый дом», – такой текст написан на большом баннере, который занимает почти этаж.

Двухэтажный жилой дом на шесть квартир был построен в Салехарде на ул. Карла Маркса. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации города, новостройка пока не введена в эксплуатацию.

«Дом уже подключен к сетям электричества. В настоящее время ведутся работы по прокладке сетей тепло-водоснабжения. Подрядчик планирует завершить работы по тепло-водоснабжению до 20 декабря текущего года», – уточнили в пресс-службе мэрии Салехарда.

Дом на Карла Маркса – исключительно коммерческий проект, который строился без участия окружных и муниципальных программ. Во вторник, 26 ноября, представители застройщика были приглашены в администрацию окружной столицы, где с ними встретился глава Салехарда Алексей Титовский. Стороны договорились, что мэрия будет оказывать строителям консультативную помощь. «Принято решение о поэтапном решении проблем застройщика с техприсоединением», – резюмировали в горадминистрации.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 25.11.19

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