Инсайд: «Аэрофлот» вынудят вернуть отмененный рейс «Салехард-Москва»

Решение о возобновлении рейса «Москва-Салехард-Москва» может быть принято к середине декабря. Об этом «Новому Дню» сообщил информированный источник. «Аэрофлот» из столицы округа прекратил полеты с ноября, жители Ямала возмутились и разместили петицию на портале «Российская общественная инициатива».

По данным агентства, обсуждение спорного вопроса вынесено на уровень российского кабмина, где склонны принять позицию ямальцев.

«Это уже не внутренний вопрос авиакомпании. Он обсуждается в кабинетах власти. И окончательное решение будет принято через пару недель. Высока вероятность, что компании «Аэрофлот» в федеральных ведомствах настоятельно порекомендуют возобновить регулярные полеты из Салехарда», – говорит собеседник агентства. В пресс-службе АК «Аэрофлот» «Новому Дню» сообщили, что авиакомпания не комментирует ситуацию.

В самом конце октября «Аэрофлот» прекратил выполнение регулярного рейса «Москва-Салехард-Москва». Рейс не субсидировался, практически 100% загрузка фиксировалась только в период высокого сезона. В межсезонье данным рейсом, в основном, пользовались лишь вахтовики. «И это была проблема. Смена прилетела-улетела, рейс в межсезонье авиакомпании был экономически не интересен», – добавляет собеседник «Нового Дня».

Реакция жителей Ямала на решение авиаторов была бурной. На портале «Российская общественная инициатива» в ноябре было размещено обращение с просьбой вернуть столь важный для ямальцев рейс.

В инициативе, размещенной на портале, сообщается, что «регулярное сообщение Салехарду жизненно необходимо». «В случае прекращения полетов самолетами ПАО «Аэрофлот – Российские авиалинии», выполняющего рейсы Москва – Салехарда – Москва (Шереметьево) жители населенных пунктов (г.Салехард, г.Лабытнанги, Ямальского района и т.д.) лишаются возможности перевозки трансферными рейсами с подавляющим большинством городов РФ и возможности путешествия за пределы РФ, а также остаются c единственным поставщиком авиауслуг в аэропорту Салехарда», – цитата из обращения ямальцев.

Как сообщал «Новый День», «Аэрофлот» в столичном направлении заменила окружная авиакомпания «Ямал». «С 1 ноября мы замещаем рейсы «Аэрофлота» новыми, которые будут проходить примерно в прежнее время, потому как существующее расписание авиакомпании «Ямал» не всем удобно... Сейчас, как летал «Аэрофлот», будет летать наш перевозчик», – ранее комментировал глава региона Дмитрий Артюхов.

До конца года «Ямал» будет летать ежедневно из Салехарда в Москву (Домодедово) и обратно, а также три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям с вылетом в вечернее время. Рейс субсидируемый и цена билетов составляет 9,5 тыс рублей.

Салехард, Лабытнанги, служба информации

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