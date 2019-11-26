На Ямале перевернулся автобус для вахтовиков, водитель после ДТП ушел в кафе

На 323 км трассы Сургут-Салехард перевернулся «Урал», приспособленный для перевозки пассажиров. Водитель покинул место ДТП.

Как сообщили «Новому Дню» в окружном управлении ГИБДД, авария произошла 26 ноября в 5 утра на трассе Сургут-Салехард в Муравленковском районе. 42-летний водитель не учел обстановку на дороге. Автобус вылетел в кювет и перевернулся. По данным автоинспекторов, пассажиров в транспортном средстве не было.

Сотрудники ГИБДД, прибывшие на место ДТП, водителя не обнаружили. Как оказалось, он ушел греться в соседнее кафе, где его и нашли инспекторы. Составлен протокол о привлечении водителя к административной ответственности за то, что он покинул место аварии.

Как уточнили в управлении ГИБДД, машина принадлежит ООО «Транспортная логистическая компания». Предприятие зарегистрировано в Ноябрьске и оказывает услуги по перевозке вахтовиков.

Салехард, Муравленковский район, служба информации

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