На ледовой переправе Салехард-Лабытнанги проверили толщину льда: можно отменять реверс

Комиссия обследовала ледовую дорогу через реку Обь, которая зимой связывает окружную столицу с Лабытнанги. Как сообщает во вторник, 26 ноября, региональное управление МЧС, толщина льда достаточная, чтобы открыть вторую полосу зимника.

Как уточняют в окружном МЧС, замеры производились сегодня. «Лед прочный, толщиной не менее 45-ти сантиметров. Поэтому можно с уверенностью утверждать, что он безопасен для движения транспорта», – заявил старший инспектор «Центра ГИМС МЧС России по ЯНАО» Анатолий Чезганов. В ближайшие дни переправу откроют для транспорта массой до 5-ти тонн.

Как сообщал «Новый День», сейчас открыта одна полоса зимника Салехард-Лабытнанги, где организовано реверсивное движение.

Всего на Ямале планируется открыть 23 зимника, на которых будет действовать 120 ледовых переправ. Основная масса открытия ледовых дорог ожидается в декабре

Салехард, Лабытнанги, служба информации

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