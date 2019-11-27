Ямальцы просят наказать живодера: привязывает собаку к колесу машины и катается

Зоозащитники Ноябрьска передали в полицию видео, на котором местный житель издевается над собакой. Мужчина привязывает пса к заднему колесу своей машины и катается по двору среди многоэтажных домов.

Как сообщает «Ноябрьск 24» со ссылкой на куратора фонда помощи бездомным животным Ольгу Белякову, факт жестокого обращения с животным зафиксировал автомобильный регистратор. На видео видно, как хозяин машины привязывает собаку к «Ниве» и едет. Собака бежит за машиной до тех пор, пока поводок едва не затягивает под колеса. После чего «дрессировщик» выходит и пинает животное. Все это происходит во дворе жилых многоквартирных домов.

Волонтеры передали запись в полицию и надеются на возбуждение уголовного дела по статье «жестокое обращение с животными». Также зоозащитники готовы забрать собаку, чтобы найти ей новых хозяев.

Ноябрьск, служба информации

Ноябрьск. Другие новости 26.11.19

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