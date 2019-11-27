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Среда, 27 ноября 2019, 11:01 мск

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Трудинспекцию ЯНАО наказали за игнор на жалобы ямальцев

Прокуратура ЯНАО по заявленим ямальцев проверила окружное управление Трудинспекции. Выяснилось, что несколько трудовых споров ведомство просто проигнорировало: обращения граждан не рассмотрены, проверки не проводились.

Как сообщает в среду, 27 ноября, прокуратура ЯНАО, в надзорное ведомство обратились жители округа, которые в установленный законом 30-дневный срок не получили из Трудинспекции ответа на свои обращения. «Пять обращений граждан, поступившие в Трудинспекцию с июня по август 2019 года, оставлены без разрешения, соответствующие проверки не организованы, ответы заявителям не направлены», – уточнили в окружной прокуратуре.

Руководству ведомства внесены прокурорские представления, возбуждены два дела об административном правонарушении.

Салехард, служба информации

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