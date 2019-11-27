Ямальцы обсуждают странную вспышку света: «это НЛО?»

В Ноябрьске вечером, 26 ноября, зафиксирована странная вспышка света. Оперативные службы сигналов о необычном происшествии не получали.

Сразу несколько групп в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали видео, на котором видна вспышка. Черное небо буквально на пару секунд озарилось светом. «Что это было? НЛО?», – с таким текстом был размещен пост в группе «Происшествия Ноябрьск». Автор видео уточняет, что светом озарило дорогу на дальнее СМП.

Ямальцы пишут под постом шуточные комментарии, предполагая, что «это к нам приземлился Альф или Лунтик». Или «терминатор телепортнулся из будущего».

В окружном управлении МЧС «Новому Дню» сообщили, что никаких сигналов, связанных со вспышкой света в Ноябрьске, в оперативное ведомство не поступало.

Салехард, Ноябрьск, служба информации

Салехард, Ноябрьск. Другие новости 27.11.19

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