Ледовой переправе Салехард-Лабытнанги добавили полосу

В среду, 27 ноября, на ледовой переправе Салехард-Лабытнанги разрешено движение автотранспорта по двум полосам из трёх.

«Минимальная толщина льда по итогам замеров составляет 45 см, что позволяет безопасно проезжать всем видам транспорта массой до 5 тонн и гусеничному транспорту массой до 10 тонн. Работы на третьей полосе продолжаются. Планируем открыть движение по ней в ближайшее время», – уточнил заместитель директора «Дирекция дорожного хозяйства ЯНАО» Денис Конев.

До сегодняшнего дня на ледовой дороге через реку Обь работала одна полоса, где было организовано реверсивное движение. Всего на Ямале планируется открыть 23 зимника. Основная масса открытия ледовых дорог ожидается в декабре. Перед тем, как открыть переправу, ее прочность исследует комиссия.

Салехард, Лабытнанги, служба информации

Салехард, Лабытнанги. Другие новости 27.11.19

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