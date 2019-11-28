Два самолета из Москвы долетели до Нового Уренгоя со второй попытки

В четверг, 28 ноября, два самолета из Москвы, летевшие в Новый Уренгой, из-за погодных условий были вынуждены уйти на запасной аэродром в Нижневартовск.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе новоуренгойского аэропорта, речь идет об утренних рейсах авиакомпаний «S7» и «Аэрофлот». Первый борт летел из столичного Домодедово в Новый Уренгой и должен был приземлиться в 7:40 утра. Рейс «Аэрофлота» выполнялся из Шереметьево.

Самолеты в Новый Уренгой прилетели, но из-за сильного бокового ветра приземлиться не смогли. «В связи с погодными условиями командиры экипажей приняли решение уйти на запасной аэродром», – уточнили в пресс-службе аэропорта.

Из Нижневартовска, где пассажиры обоих рейсов переждали непогоду, самолеты уже вернулись на Ямал. И сейчас готовятся к обратному вылету в Москву.

Новый Уренгой, служба информации

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