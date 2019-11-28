На котельных «Ямалкоммунэнерго» прокуратура недосчиталась топлива

Директор филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе оштрафован за то, что не обеспечил топливом котельные в Тарко-Сале и поселках Пуровск, Пурпе и Уренгой. Об этом в четверг, 28 ноября, сообщила прокуратура ЯНАО.

Как уточняет надзорное ведомство, теплоснабжающая компания обязана обеспечивать безаварийную работу объектов теплоснабжения. В том числе, поддерживать нормативный запас топлива на котельных, который должен быть обеспечен к 1 октября каждого года.

Прокуратура Пуровского района, оценивая готовность компании к отопительному сезону, выявила нарушения. «Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» не принимает меры к обеспечению котельных Тарко-Сале, поселков Пуровск, Пурпе и Уренгой достаточным количеством топлива», – уточнили в окружной прокуратуре.

По состоянию на начало октября запасы топлива на котельных были наполовину ниже установленных нормативов, что создает угрозу обеспечения бесперебойного, безаварийного и надежного теплоснабжения потребителей. В отношении руководителя филиала «Ямалкоммунэнерго» было возбуждено дело об административном правонарушении, топ-менеджер заплатит штраф 30 тыс рублей.

Прокуратурой района в Пуровский районный суд также направлено исковое заявление о возложении на общество обязанности обеспечить котельные необходимым запасом топлива.

Ресурсоснабжающее предриятие «Ямалкоммунэнерго», зарегистрированное в 2011 году, один из ключевых ямальских активов энергоолигархов Алексея Боброва и Артема Бикова. Филиалы компании действуют в городах Муравленко, Губкинский, в Надымском, Пуровском, Шурышкарском, Тазовском, Ямальском, Приуральском районах. В структуре собственников «Ямалкоммунэнерго» значится ООО «Корпорация СТС», подконтрольная Бикову и Боброву.

Салехард, Пуровский район, служба информации

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