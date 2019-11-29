В Салехарде машина ДПС врезалась в ограждение: виновата женщина

В Салехарде в четверг, 28 ноября, в аварию попала машина ДПС. Автомобиль дорожно-постовой службы «Ford Focus» на пересечении улиц Зои Космодемьянской и Ямальской врезался в ограждение.

Как сообщили «Новому Дню» в УГИБДД по ЯНАО, ДТП произошло вечером в 21:50. Сотрудники ДПС в рабочее время ехали по дороге, когда на проезжую часть неожиданно вышла женщина. Она нарушила правила дорожного движения. Водитель автомобиля дорожно-постовой службы, чтобы избежать столкновения, резко затормозил и повернул, в результате чего и врезался в ограждение.

Автомобиль автоинспекции, судя по фотографиям, размещенным в соцсетях, теперь нуждается в серьезном ремонте. Более подробно прокомментировать инцидент в ГИБДД округа оперативно не смогли.

Салехард, служба информации

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