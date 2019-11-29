Поехали: зимняя переправа Салехард – Лабытнанги стала трехполосной

На ледовой переправе «Салехард – Лабытнанги» в пятницу, 29 ноября, открыли третью полосу для движения. Об этом сообщает управление МЧС Ямала. Таким образом зимняя дорога по реке Обь между ямальскими городами заработала в полном объеме.

«Замеры показали, что толщина льда достаточная для безопасного проезда техники», – уточняет пресс-служба ведомства. Переправа сможет принимать транспорт массой до 5 тонн.

Всего на Ямале планируют открыть 23 зимника, на которых будет действовать 120 ледовых переправ. С прошлого года КПП зимников оборудованы средствами фото- и видеофиксации.

Как сообщал «Новый День», переправа «Салехард-Лабытнанги» частично открыта с 20 ноября. Сначала запустили одну полосу, которая работала в реверсивном режиме. Затем дорожники разрешили открыть вторую полосу. Теперь дорога стала трехполосной.

Салехард, Лабытнанги, служба информации

Салехард, Лабытнанги. Другие новости 29.11.19

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