На Ямале сгорел ребенок, еще одна несовершеннолетняя в больнице

В Ноябрьске 1 декабря сгорел жилой одноэтажный дом. В огне погибла семилетняя девочка. В больницу доставлены трое, среди них – 17-летняя девушка.

Как сообщает окружное управление МЧС, в 01:29 минут в Ноябрьске (поселок СУ-744 ) загорелся деревянный частный дом площадью более 140 кв метров.

«На момент прибытия наблюдалось горение дома по всей площади. Спустя сорок минут открытое горение было ликвидировано, полностью пожар потушили более чем через два часа. В ходе тушение было обнаружено тело ребенка без признаков жизни (девочка, 7 лет)», – сообщили в УМЧС по ЯНАО.

По данным ведомства, в пожаре пострадали еще три человека. Как сообщает «Ноябрьск 24» со ссылкой на собственные источники, среди пострадавших женщина, мужчина и девушка 2002 года рождения. Состояние женщины медики на момент госпитализации оценивали как тяжелое.

Ноябрьск, служба информации

Ноябрьск. Другие новости 29.11.19

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