Ямальские власти пообещали изменить систему выплаты «северных» надбавок

С 1 января 2020 года власти Ямала обещают отменить принцип накопления «северных» надбавок в бюджетной сфере. Все бюджетники, устраиваясь на работу, с первого дня будут получать «северную» зарплату. Об этом губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил 1 декабря.

«Думаю, уже можно рассказать: с 1 января 2020 будут действовать новые правила. С первого дня своей работы бюджетники будут получать «северные» надбавки. Тем самым мы сможем привлечь в регион представителей дефицитных профессий, которые смогут рассчитывать на достойную северную зарплату. И ее не придется ждать несколько лет», – заявил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Работники Ямала, который относится к районам крайнего Севера, получают специальную надбавку – 80%. Она начисляется не сразу, а частями, и зависит от возраста работника, его должности и, главное, стажа работы в северном регионе.

В воскресенье, 1 декабря, глава Ямала проводит свой итоговый в 2019 году прямой эфир в социальной сети Инстаграм. В общей сложности Артюхову поступило от ямальцев около 2 тыс вопросов.

Салехард, служба информации

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