Ямальские власти изменили программу «Сотрудничество» ради аварийных «деревяшек»

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов 1 декабря во время прямого эфира анонсировал новую меру поддержки жителям ЯНАО по программе «Сотрудничество». Речь идет об ускоренном переселении на юг Тюменской области ямальцев, проживающих в аварийном и ветхом жилье.

Жительница Салехарда по имени Наталья в прямом эфире пожаловалась губернатору, что проживает в аварийном доме и стоит в очереди на новое жилье по программе «Сотрудничество». «Очередь идет очень медленно, можно ли как-то ускорить этот процесс? Особенно для таких, как я, живущих в старых «деревяшках», – задала вопрос жительница ямальской столицы.

Дмитрий Артюхов заявил, что программу «Сотрудничество» расширили и в ней появилось «новое мероприятие» – переселение на юг Тюменской области жителей аварийных домов.

«Это для тех, кто состоит в «Сотрудничестве» и при этом проживает в доме, признанном аварийным. Важно здесь отметить, что это программа дополнительная. Финансирование старой программы не уменьшается, но это доппрограмма для решения главной задачи – расселения из аварийного жилья. И это направление у нас будет усиливаться. Порядка 150 семей по такому ускоренном режиму уже получили в этом году выплату. В следующем – удвоим или утроим», – заявил Артюхов.

Напомним, программа «Сотрудничество» позволяет ямальцам за счет бюджетных средств переселиться в Тюменскую область. В 2019 году на переселение жителей округа бюджеты ЯНАО и Тюменской области выделили миллиард рублей. На соцвыплаты в текущем году рассчитывают около 400 семей. В первую очередь программа помогает перебраться в Тюменскую область пенсионерам Ямала.

За пять лет власти Ямала обещают ликвидировать в округе 1 млн кв метров аварийного жилья. Об этом в сентябре заявлял Дмитрий Артюхов. Новое жилье получат около 20 тыс семей.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 01.12.19

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