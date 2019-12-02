Источник: в Салехарде задержан известный энергетик и депутат

В Салехарде, по неофициальной информации, проводятся следственные действия в отношении главного инженера «Салехардэнерго» Александра Пизняка. По версии источника агентства «Новый День», г-н Пизняк задержан по подозрению в получении взятки. В настоящее время г-н Пизняк является не только известным энергетиком, но еще и депутатом городской думы Салехарда.

В пресс-службе следственного управления следственного комитета ЯНАО агентству в ответ на вопрос о г-не Пизняке сообщили: «Без комментариев».

Информация будет обновляться.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 02.12.19

В Гидрометцентре предупредили о сюрпризах погоды в декабре. / Ямальские власти изменили программу «Сотрудничество» ради аварийных «деревяшек». / Ямальский губернатор прокомментировал ликвидацию Газ-Сале. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»