Под Ноябрьском грузовик врезался в рейсовый автобус, есть пострадавшие

Под Ноябрьском в понедельник, 2 декабря, произошло ДТП с участием рейсового автобуса № 51, выполнявшего рейс «Вынгапур –Ноябрьск». Четыре человека пострадали и обратились за медицинской помощью.

Как сообщили «Новому Дню» в окружном управлении ГИБДД, авария произошла во второй половине дня. Рейсовый автобус, принадлежащий муниципальному автотранспортному предприятию Ноябрьска, ехал в город из Вынгапура.

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель «КамАЗа». Большегруз стоял на обочине дороги, а когда водитель решил тронуться, то не убедился, что его обгоняет пассажирский автобус. Удар был такой силы, что грузовик оказался в кювете. Автобус, в котором ехали 12 пассажиров, остался на проезжей части.

В 14:27 на место ДТП выехали автоинспекторы. По предварительным данным, за медицинской помощью обратились четыре пассажира автобуса. Троих доставили в больницу Вынгапура, один человек самостоятельно добрался до больницы в Ноябрьске.

Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Ноябрьск, служба информации

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