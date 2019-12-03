На Ямале назвали дату открытия главных зимников

Зимник Коротчаево – Красноселькуп, протяженность которого составляет 132 км, будет открыт в ближайшие дни. Ориентировочно, открытие состоится с 6 по 10 декабря, сообщил генеральный директор ООО «Автодор» Гурген Мелконян.

«Все будет зависеть от погодных условий. В эти даты будет работать комиссия, которая обследует проезжую часть и ледовые переправы. По итогам работы комиссии зимник будет открыт, сначала для авто массой до 5 тонн, а со временем тоннаж будет повышаться», – отметил Мелконян.

Работы по формированию проезжей части продолжаются, по оценке г-на Мелконяна, на 80% зимник Коротчаево – Красноселькуп уже готов.

По данным окружного правительства, продолжаются работы и на остальных трёх зимниках. Их открытие планируется не раньше 20 декабря. Это зимники Салехард – Надым, который сейчас обустраивают специалисты ООО «ДорРемСтрой». Готовится к открытию зимник Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги, протяженностью 314 км. И скоро заработает дорога Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале. Этот зимник протяженностью 167,4 км практически полностью проходит по поверхности реки.

Салехард, Коротчаево, служба информации

Салехард, Коротчаево. Другие новости 03.12.19

Ямальские следователи будут настаивать на аресте депутата думы Салехарда. / Цуканов напомнил губернаторам – любителям глобальных имиджевых проектов о людских нуждах. / Цуканов: «Жизнь не улучшается так быстро, как растут налоги». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»