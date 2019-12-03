Силовики изучают ямальское чудо: 7-летняя девочка и ее кот выпали с девятого этажа и остались живы

В Новом Уренгое проводится доследственная проверка из-за девочки, которая упала с 9 этажа многоквартирного дома и, приземлившись в сугроб, осталась жива.

По данным СУ СКР по ЯНАО, 30 ноября 7-летняя девочка, оставшись дома одна, посадила в рюкзак любимого кота, оделась и стала ждать маму, чтобы пойти с ней гулять. Как выяснили следователи, мама долго не возвращалась, девочка решила посмотреть, где же она, подошла к окну, открыла его и высунулась наружу. В это время в рюкзаке начал толкаться кот, ребенок потерял равновесие и выпал из окна.

«По счастливой случайности падение пришлось в глубокий мягкий сугроб. Пострадавшая была оперативно доставлена в Новоуренгойскую городскую больницу, где ей оказана квалифицированная медицинская помощь. Травм, представляющих угрозы для жизни, не установлено. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства происшествия», – сообщили в окружном следкоме. Кот в рюкзаке, который полетел вниз вместе с маленькой хозяйкой, также остался жив.

Новый Уренгой, служба информации

Новый Уренгой. Другие новости 03.12.19

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