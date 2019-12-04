Более семидесяти боксеров соревновались за звание лучшего на международном турнире в Надыме

С 28 по 30 ноября в Надыме прошел 19-й международный турнир по боксу, посвященный памяти Владислава Стрижова, первого генерального директора «Надымгазпрома».

Как сообщили в пресс-службе ООО «Газпром добыча Надым», в этом году на Ямал прилетели атлеты из Германии, Сербии, Израиля, Киргизии, Белоруссии, Литвы и, конечно, из разных городов России. Площадку для боев оборудовали в ледовом дворце спорта.

Соревнования шли три дня, за титул чемпиона боролся 71 спортсмен. Среди гостей были легенды бокса – олимпийские чемпионы Вячеслав Яновский и Алексей Тищенко, семикратный чемпион мира Орзубек Назаров и трехкратная чемпионка Европы Софья Очигава.

Надымский район на состязаниях представили 8 боксеров. Они взяли 2 золота и 5 бронзовых медалей.

Победители и финалисты на закрытии соревнований получили грамоты, медали и кубки, а лучшим боксерам достались специальные призы, их также получили судьи.

Надым, служба информации

Надым. Другие новости 03.12.19

Силовики изучают ямальское чудо: 7-летняя девочка и ее кот выпали с девятого этажа и остались живы. / Суд Салехарда выбрал меру пресечения для депутата и энергетика Пизняка. / На Ямале назвали дату открытия главных зимников. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»