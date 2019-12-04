В Лабытнанги ночью из-за пожара пришлось эвакуировать жильцов многоквартирной «деревяшки»

В Лабытнанги 4 декабря около 2 часов ночи загорелся одноэтажный деревянный дом. Оперативным службам пришлось эвакуировать из многоквартирника на улицу 15 человек, включая 5 детей.

Как сообщает УМЧС по ЯНАО, к моменту приезда оперативной службы в одной из квартир в доме на ул. Советской «наблюдалось открытое горение». Из-за сильного задымления началась эвакуация жильцов, 15 человек выбежали на улицу. Один человек, это хозяин загоревшейся квартиры, пострадал, но от госпитализации отказался.

Для тушения пожара привлекались 5 единиц спецтехники и 16 спасателей. По предварительной версии, причиной происшествия стал отопительный прибор.

Лабытнанги, служба информации

Лабытнанги. Другие новости 04.12.19

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