На ямальском местрождении «Роснефти» погиб рабочий

Ямальский следком возбудил уголовное дело из-за гибели 51-летнего мужчины на территории Тарасовского месторождения.

Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, трагедия произошла 20 ноября на территории 31 куста Тарасовского месторождения (Пуровский район).

«Работниками ООО «Промтехстрой-ЕК» с применением гусеничного экскаватора проводились работы по монтажу опор линии электропередач. В процессе работ, в нарушение технологического процесса и правил безопасности при использовании экскаватора как грузоподъемного механизма, произошло падение перемещаемой опоры линии электропередач. В результате чего был смертельно травмирован 51-летний рабочий», – уточнили в окружном следственном комитета. Уголовное дело возбуждено по ст. 216 (нарушение правил безопасности). Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Тарасовское месторождение считается одним из основных активов ООО «РН –Пурнефтегаз». Это «дочернее» предприятие «Роснефти». В пресс-службе «РН-Пурнефтегаз» заявили, что не будут комментировать ЧП. Подрядчик компании – «Промтехстрой-ЕК», зарегистрирован в Екатеринбурге. В офисе екатеринбургской фирмы от комментариев также отказались.

Пуровский район, Салехард, служба информации

Пуровский район, Салехард. Другие новости 05.12.19

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