Команда «Ревизорро» вернулась в кафе Салехарда, где избили Елену Летучую: нашли пыль и получили извинения

В Салехарде в кафе «Виктория» вновь побывала съемочная группа программы «Ревизорро». Новая ведущая проекта Ксения Милас проинспектировала «Викторию» 3 декабря. Об этом «Новому Дню» сообщил управляющий кафе Руслан Нарзиев, который был одним из участников драки с командой «Ревизорро» в 2015 году.

«Приехали 3 декабря днем, около 12 часов. Я бы сказал, что повторная встреча прошла нормально. Без замечаний, конечно, не обошлось, но на 90% Ксению Милас все устроило. Только в малом зале, где у нас проходил банкет, девочки не успели помыть пол. Ведущая перчаткой по полу провела и обнаружила пыль», – рассказал Руслан Нарзиев.

По словам управляющего кафе, тему резонансного конфлитка тоже не обошли. «Они включили камеру и я попросил у Елены Летучей и всех остальных прощения. Всё на камеру и сказал. Я тогда, в 2015 году, погорячился. Программу про наше кафе покажут или сегодня в пятницу, 6 декабря, или через неделю», – резюмировал Нарзиев.

Напомним, в 2015 году в кафе «Виктория» произошла драка между работниками кафе и съемочной группой программы «Ревизорро». Оператор программы позднее, уже в Москве, был госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Ведущей программы тогда была Елена Летучая. В отношении трех сотрудников ямальского кафе после потасовки были возбуждены уголовные дела. В том числе, участником драки был и Руслан Нарзиев, который получил условный срок.

В этот раз визит московских телевизионщиков обошелся без конфликтов. Ведущая программы наградила «Викторию» фирменной наклейкой «проверено Ревизорро».

Салехард, служба информации

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