На Ямале следователи работают в вахтовом городке, где погибли три человека

Следком Ямала начал доследственную проверку из-за пожара в жилом вагончике вагон-городка на Пякяхинском нефтегазоконденсатном месторождении. В огне погибли три вахтовика, один серьезно пострадал и рейсом санавиации доставлен в Новый Уренгой.

Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, трагедия в вахтовом городке произошла в ночь на 8 декабря. Загорелся один из вагончиков. После тушения пожара были обнаружены тела трех мужчин «с признаками термического воздействия». «Четвертый пострадавший рейсом санавиации доставлен в Новоуренгойскую городскую больницу, где ему оказывается медицинская помощь. В настоящее время на место происшествия вылетела следственная группа в составе следователей следственного отдела по Тазовскому району, специалистов МЧС и ЭКЦ, судебно-медицинского эксперта и сотрудников полиции. Следователям предстоит установить все обстоятельства происшествия», – уточнили в окружном следкоме.

Пякяхинское месторождение с 2009 года эксплуатирует «дочка» «Лукойла» – ООО «Лукойл-Западная Сибирь».

Тазовский район, Салехард, служба информации

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