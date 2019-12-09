Ямальское правительство думает, как отучить людей много пить: «сократим число алкомаркетов у дома»

На Ямале могут быть закрыты алкомаркеты, расположенные в жилых дворах. Об этом в понедельник, 9 декабря, заявил ямальский губернатор Дмитрий Артюхов во время пресс-конференции.

«Мы со временем будем запрещать алкомаркеты, выходщие в жилые дворы», – ответил Артюхов на вопрос, связанный с количеством пьющих людей на Ямале.

Глава региона отметил, что реформа не будет быстрой. «На другой стороне решения вопроса – предприниматели, которые вложили свои деньги в бизнес. Свои кровные. Рубить сразу – неправильно. Возьмем время,чтобы перестроиться. Но постепенно усложнять эту историю надо», – заявил Дмитирй Артюхов.

Также глава региона отметил, что правоохранительные органы, в свою очередь, тоже должны усилить работу за соблюдением закона в сфере оборота алкогольной продукции.

Салехард, служба информации

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