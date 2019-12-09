Названы дата и место прощания со скончавшимся ямальским политиком и бизнесменом Гампелем

Прощание со скончавшимся 7 декабря ямальским политиком и бизнесменом Анатолием Гампелем состоится в Москве в среду, 11 декабря. Об этом «Новому Дню» сообщили источники, близкие к семье Гампеля.

«Церемония прощания пройдет 11 декабря в московском госпитале им. Н.Н.Бурденко. Время еще уточняется», – уточнил собеседник агентства.

Как сообщал «Новый День», Анатолий Гампель скончался в Москве на 66-ом году жизни. У него остановилось сердце. Ранее, 22 ноября, Анатолий Гампель был госпитализирован с инсультом в Ноябрьске.

«Медики Ноябрьска стабилизировали его состояние. Было принято решение продолжить лечение в Москве. Анатолий Исакович был в сознании, когда его доставили в НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Ему стало лучше, но затем неожиданно для всех произошла остановка сердца», – рассказал источник «Нового Дня».

Родственники усопшего определяются с местом погребения, но не озвучивают свое решение. Известно лишь, что это будет не Ноябрьск.

Жители Ямала и Ноябрьска знали Анатолия Гампеля как успешного бизнесмена и политика. В бизнес-империю Гампеля входит строительная компания «Аляска», управлящая компания, гостиница и рынок, который считается одним из крупнейших на Ямале. По инициативе бизнесмена и исключительно на средства компании Гампеля в Ноябрьске был построен первый частный бассейн. В его строительство было вложено около 120 млн рублей. Также Анатолий Гампель спешил со строительством ноябрьской школы искусств, но школа откроется уже без него.

Несколько созывов Анатолий Гампель был депутатом думы Ноябрьска. Летом 2019 года во время выборов он неожиданно для всех снял свою кандидатуру. Как сообщал «Новый День», решение депутата было связано с составом будущей гордумы. Он объяснил, что выдвинутые кандидаты – это преимущественно молодые люди, у которых нет социального и управленческого опыта, необходимых компетенций. Результативность такой думы показалась Гампелю сомнительна.

Редакция агентства «Новый День» выражает соболезнования родным и близким Анатолия Исаковича.

Ноябрьск, Москва, служба информации

Ноябрьск, Москва. Другие новости 09.12.19

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