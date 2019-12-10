На Ямале открыт первый зимник: дорожники запустили Коротчаево – Красноселькуп

На Ямале во вторник, 10 декабря, открыли движение по автозимнику Коротчаево – Красноселькуп. Протяженность трассы составляет 132 км.иПодрядчик зимника – ООО «Автодор», разрешает движение всех транспортных средств весом до 25 тонн.

Зимняя дорога Коротчаево – Красноселькуп – это одна из четырех сезонных трасс регионального значения. Сейчас дорожники обустраивают еще два зимника – Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги и Надым – Салехард.

«К строительству автозимника Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале специалисты готовы, но вынуждены ожидать устойчивых отрицательных температур. На 80% трасса состоит из ледовых переправ, поэтому для начала работ необходимо убедиться в прочности льда», – уточнили в пресс-службе губернатора ЯНАО.

Напомним, ранее были открыты все три полосы и на главной ледовой переправе округа – Салехард-Лабытнанги. Там проезд разрешен колесным транспортным средствам весом до 5 тонн и гусеничным до 10 тонн.

Салехард, Красноселькуп, служба информации

Салехард, Красноселькуп. Другие новости 09.12.19

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