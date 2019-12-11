Жительница Лабытнанги пожаловалась Путину на управляющую компанию

В Лабытнанги по итогам проверки наказано руководство управляющей компании ООО «Комфортный дом». На УК президенту РФ Владимиру Путину пожаловалась жительница города.

Как сообщает прокуратура ЯНАО, горожанка в ноябре обратилась в приемную президента РФ в Салехарде. Заявительница утверждала, что управляющая компания не отреагировала на аварийную ситуацию в доме, тем самым УК нарушила жилищные права жильцов.

«В ноябре 2019 года в многоквартирном жилом доме, в котором проживает заявитель, на протяжении нескольких дней отсутствовало холодное водоснабжение. ООО «Комфортный дом», осуществляющее деятельность по управлению многоквартирным домом, не обеспечило теплоизоляцию стояка системы водоснабжения, а также устранение её неисправностей по заявкам жильцом дома, поступившим в аварийно-диспетчерскую службу», – уточнили в надзорном ведомстве.

По итогам проверки информация подтвердилась. Нарушения были оперативно устранены, система водоснабжения приведена в порядок. Должностные лица УК привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, выяснилось, что УК управляла домом «с нарушением лицензионных требований». Информация о нарушениях в работе ООО «Комфортный дом» передана в окружной департамент государственного строительного надзора.

Получить комментарии у директора УК Светланы Шевченко не удалось – глава компании находится в командировке в Москве. Отметим, что данная управляющая организация работает в Лабытнанги более семи лет.

Жители Лабытнанги не первый раз жалуются Путину на проблемы ЖКХ. В 2019 году во время прямой линии с президентом жительница Лабытнанги Ольга Сагоцьян попросила главу государства обратить внимание на жилищные проблемы региона.

Как сообщал «Ноябрьск 24», в sms-сообщении женщина написала так: «Люди еще живут в балках и домах, построенных еще в 60-х годах, без санузлов. Страдают дети. Обратите, пожалуйста, на богатый край России внимание». Когда с Ольгой Сагоцьян связались организаторы прямой линии, она пожаловалась и на управляющую компанию, которая не чистила придомовую территорию от наледи. Мама Ольги весной 2019 года упала на крыльце и сломала руку.

Лабытнанги, Салехард, служба информации

Лабытнанги, Салехард. Другие новости 11.12.19

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