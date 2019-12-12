На Ямале из-за пятиклассника из поликлиники эвакуировали почти 200 человек

В Ноябрьске утром, 12 декабря, из-за сработавшей пожарной сигнализации были эвакуированы сотрудники и посетители детской поликлиники. Как выяснилось позднее, кнопку нажал ученик школы №5.

О происшествии сообщили подписчики группы «Происшествия Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте». Как уточняет «Ноябрьск 24», оперативные службы эвакуировали 56 сотрудников и 130 посетителей поликлиники. Кнопку сигнализации из шалости нажал пятиклассник. Его поступок педагоги в школе уже обсудили и объявили мальчику замечание.

Ноябрьск, Салехард, служба информации

Ноябрьск, Салехард. Другие новости 12.12.19

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