«Мираторг» выясняет, откуда в ямальских магазинах взялось «мясо с гноем»

Жительница Муравленко разместила в соцсетях фотографию мираторговского мяса «с зеленым гноем», которое она купила в магазине «Магнит». В московском офисе компании «Мираторг» «Новому Дню» сообщили, что уже в курсе инцидента и начали проверку.

Пост жительницы Муравленко Елены Насадюк был размещен в группе «Муравленко» в социальной сети «ВКонтакте». Горожанка написала, что купила в «Магните» свинину, а когда разрезала кусок, то обнаружила «странное содержимое».

«Нечто похожее на капсулу, надавив которую, появляется бело-зеленая смесь, похожая на густой гной. Зрелище, мягко говоря, не из приятных. Хорошо, что заметила», – написала Елена и разместила фото «гнойной» свинины.

Пользователи соцсети активно комментировали пост Елены. Ямальцы выдвигали свои версии и давали советы, как поступить в такой ситуации.

Пользователь Лариса предположила, что это результат инъекций антибиотиков или стимуляторов роста, которые используют животноводы. «Может, из-за таких инъекций или стимуляторов роста полстраны раком болеют», – ответил Ларисе Сергей Гресюк. «Это похоже на яйца каких-то личинок», – добавила пользователь под ником Амина.

Ямальцы советовали сдать мясо в лабораторию. Также они просили сфотографировать упаковку, чтобы узнать производителя. В ходе переписки с подписчиками Елена отметила, что у нее нет упаковки, так как мясо она покупала на развес, но производитель, со слов продавцов, ей известен. Это компания «Мираторг».

В пресс-службе «Мираторга» «Новому Дню» сообщили, что читали пост Елены. «Мы уже выясняем, принадлежит ли данная продукция компании «Мираторг». И мы уже запросили у автора поста фото чека или упаковки, чтобы разобраться в ситуации. Отметим, что продукция «Мираторга» не продается на развес, а всегда имеет потребительскую упаковку. Это наше обязательное условие», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе компании.

В четверг, 12 декабря, под постом Елены действительно появился официальный комментарий «Мираторга». Жительнице Ямала производитель мяса сообщил, что продукция компании соответствует требованиям международных и российских норм.

Муравленко, Салехард, служба информации

Муравленко, Салехард. Другие новости 12.12.19

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