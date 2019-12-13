Единственный ямальский зимник закрыт, обустроить остальные сотни километров не дает погода

Единственный официально открытый ямальский зимник Коротчаево – Красноселькуп временно закрыт. Как предупреждают в УМЧС по ЯНАО, зимняя автодорога закрыта по погодным условиям, выезд на лед запрещен.

Как сообщал «Новый День», первый зимник Коротчаево – Красноселькуп был открыт 10 декабря. «Накануне, из-за метели, движение по дороге закрыли до особого распоряжения», – пояснил заместитель начальника отдела содержания и ремонта автомобильных дорог ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства ЯНАО» Владимир Щепин.

На сайте окружного правительства сообщается, что на остальных трёх сезонных дорогах работы еще продолжаются. Сейчас дорожники АО «Ямалавтодор» выполняют пробивку трассы на всей протяженности зимника Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги (в границах ЯНАО).

«На зимнике наморожены все реки, что позволяет выйти тяжелой технике. Сейчас ведём расчистку дорожного полотна и устанавливаем сигнальные вехи. Работа ведётся на всем протяжении зимника, ежедневно задействовано от 8 до 15 единиц техники», – прокомментировал заместитель генерального директора АО «Ямалавтодор» Дмитрий Павлов.

114 км трассы Салехард – Надым к открытию готовят дорожники ООО «ДорРемСтрой», которые сейчас заняты формированием проезжей части. Затянувшаяся оттепель вносит свои коррективы при обустройстве еще одного зимника – Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале. Там дорожники ждут, когда толщина льда на реке позволит безопасно работать тяжеловесной технике, которая прокладывает ледовые трассы. Сезонная трасса протяженностью 167,4 км практически полностью проходит по поверхности реки.

Трассы строящихся зимников еще не подготовлены для проезда автомобилей. Сезонные автодороги проходят в местах, где нет мобильной связи, и в случае ЧП будет невозможно вызвать подмогу.

Салехард, Красноселькуп, Надым, служба информации

Салехард, Красноселькуп, Надым. Другие новости 12.12.19

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