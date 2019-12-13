На Ямале мужчина из-за пяти тысяч рублей взял в заложники подростка

В Губкинском вынесен приговор 25-летнему мужчине, который похитил 16-летнего юношу и долго его истязал.

Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, преступление было совершено летом 2019 года. Подсудимый собрал в своей квартире гостей, а заодно пригласил несовершеннолетнего, к которому, уточняют следователи, «испытывал личные неприязненные отношения».

«Когда юноша пришел к мужчине, тот, запретив ему покидать помещение, в течение нескольких часов наносил юноше удары по различным частям тела кулаками и различными предметами. Кроме того, мужчина потребовал от потерпевшего передать ему 5 тысяч рублей. Получив отказ, он продолжил избивать несовершеннолетнего», – уточнили в пятницу, 13 декабря, в СУ СКР по ЯНАО.

Вечером осужденный избитого подростка отпустил. Уголовное дело было возбуждено по двум статья УК РФ. Жителя Губкинского судили за незаконное лишение человека свободы и вымогательство, совершенное с применением насилия. Во время следствия подозреваемый вину свою полностью признал. Суд приговорил его к 4,1 годам тюрьмы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Губкинский, Салехард, служба информации

Губкинский, Салехард. Другие новости 13.12.19

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