В соцсети попало видео ДТП в Ноябрьске: внедорожник сбил мужчину на пешеходном переходе

В Ноябрьске в пятницу, 13 декабря, на нерегулируемом пешеходном переходе водитель на внедорожнике «Nissan» сбил мужчину. Видео очевидец аварии выложил в группе «Происшествия Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте».

Автор ролика уточнил, что ДТП произошло на улице Ленина. «Пятница 13, пешеход жив», – сообщает автор поста.

На кадрах с видеорегистратора видно, что мужчина не нарушает правила дорожного движения и переходит дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Водитель машины в крайнем правом ряду пешехода пропустил, а вот иномарка из соседнего ряда промчалась и сбила мужчину. Перед ударом пострадавший заметил, что «Nissan» мчится на него и попытался избежать столкновения, но не успел.

Ноябрьск, служба информации

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