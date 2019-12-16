На Ямале смертельное ДТП: прицеп грузовика раздавил кроссовер

На 328 км трассы Сургут – Салехард произошло смертельное ДТП с участием большегруза MAN и иномарки Toyota RAV4.

Как сообщили «Новому Дню» в окружной автоинспекции, вечером в 20:10 15 декабря большегруз с прицепом двигался из Ноябрьска в Муравленко. 40-летний водитель грузовика выехал на полосу встречного движения, где допустил съезд полуприцепа, груженного щебнем, в кювет. Под удар попал кроссовер Toyota RAV4, 54 – летний водитель которого пытался уйти от лобового столкновения и съехал на обочину.

Водитель кроссовера ехал в Ноябрьск. Мужчина скончался на месте аварии до приезда «скорой». Водитель большегруз а не пострадал. Как уточнили в управлении ГИБДД по ЯНАО, грузовик MAN принадлежит частому лицу.

Ноябрьск, Муравленко, служба информации

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