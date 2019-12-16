Авиаперевозчик Татарстана продолжит летать на Ямал

Татарстанская авиакомпания «ЮВТ АЭРО» с января 2020 года свяжет Салехард с тремя городами – Казань, Пермь и Самара. Стоимость билетов уже озвучена.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе авиакомпании «ЮВТ АЭРО», речь идет о субсидируемых авиарейсах. Это, напомним, продолжение сотрудничества: прямые рейсы между Казанью и Салехардом авиаперевозчик выполнял и в 2019 году.

Как уточнили авиаторы, из столицы Республики Татарстан в столицу Ямала самолеты будут курсировать с 3 января с частотой один раз в неделю по пятницам. Из Казани борт будет улетать ночью – в 03:50, прибытие в Салехард в 10 часов. Обратный вылет по понедельникам: вылет из Салехарда в 16:40 – посадка в аэропорту Казани в 19:00.

Рейс Пермь – Салехард также открывается в 2020 году с 3 января и будет выполнятся два раза в неделю – по понедельникам и пятницам. Рейс в понедельник будет дневным, пятничный – утренний.

Авиасообщение с Самарой откроется 6 января 2020 года. Это будет один рейс в неделю – по понедельникам.

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«Минимальная стоимость перелета в одну сторону из Перми в Салехард – от 5 тысяч 090 рублей,из Казани в Салехард – от 7 тысяч 090 рублей, из Самары в Салехард – от 8 тысяч 390 рублей при условии приобретения авиабилетов на сайте авиакомпании», – уточнили в «ЮВТ АЭРО».

Коммерческий директор АО «ЮВТ АЭРО» Станислав Козленко уверен что, авиасообщения из столицы Арктики в экономические центры Приволжского федерального округа будут востребованы у населения, а также усилят деловые и туристические связи между регионами.

Салехард, служба информации

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