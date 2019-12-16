Заместитель ямальского губернатора рассказал, какой будет погода в январе: «одевайтесь теплее»

Заместитель ямальского губернатора Аркадий Бессонов, который, в том числе, отвечает за безопасность округа, в своем аккаунте в Инстаграм поделился прогнозом погоды на январь.

«По уже сложившейся традиции размещаю предварительный прогноз погоды на январь, более точный прогноз будет ближе к 30 декабря. Одевайтесь теплее, берегите себя!», – написал в своем аккаунте Аркадий Бессонов.

Первый месяц 2020 года, судя по прогнозу от ямальского чиновника, будет холодным. В первой половине месяца ночью до -35, -40 градусов. Днем от -27, -32 до -15 градусов. Вторая половина января будет теплее. Ночью от -18 до – 28, днем от – 10, местами до – 20 градусов. Среднемесячная температура воздуха ожидается -22, -25 градусов.

Аркадий Бессонов завел аккаунт в Инстаграм в мае. Сейчас у заместителя губернатор ЯНАО чуть более 700 подписчиков.

Салехард, служба информации

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