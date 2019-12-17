На Ямале из-за нового вида токсикомании запретят продавать зажигалки школьникам

Ямальские депутаты попробуют запретить продавать детям зажигалки и газовые баллоны, а также снюсы. Причина – новый вид токсикомании – сниффинг и распространение жевательных никотиновых смесей – снюсов, которыми увлекаются подростки. Законопроекты, закрепляющие запреты, рассмотрят на ближайшем заседании заксобрания 19 декабря 2019 года.

Согласно проекту документа об ограничении продажи товаров, которые содержат сжиженный углеводородный газ, продавец должен будет спросить паспорт, прежде, чем продать зажигалку или баллон с газом.

«Начиная с 2013 года в подростковой среде фиксируется распространение такой формы токсикомании, как сниффинг, при которой состояние опьянения достигается вдыханием газа, используемого в баллончиках для заправки зажигалок или самих зажигалках, в баллончиках для работы портативных туристских газовых плит. На территории ЯНАО в течение 2019 года зафиксировано 9 несовершеннолетних, которые вдыхали пары газа, без летальных исходов. В 2018 году таких фактов было зафиксировано 7, в том числе 2 случая с летальным исходом», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Что касается снюсов, их также запретят продавать несовершеннолетним. «В 2019 году на территории автономного округа (Надым, Новый Уренгой) зарегистрировано пять случаев обращения в учреждения здравоохранения с признаками интоксикации, вызванной употреблением никотиновых смесей», – сообщается в пояснительной записке.

Наказание для продавцов планируют предусмотреть в региональном законе об административных правонарушениях. Штраф для граждан составит от двух до четырех тыс рублей; для должностных лиц – от десяти до двадцати тыс рублей; для юридических лиц – от двадцати до пятидесяти тыс рублей.

Полномочиями по составлению протоколов по данному виду правонарушений предлагается наделить должностных лиц органов местного самоуправления, полномочиями по рассмотрению данной категории дел – административные комиссии.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 16.12.19

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