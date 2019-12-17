На Ямале проверяют школу, учеников которой заставляли выпрыгивать из окон без одежды

В Новом Уренгое следственный отдел СУ СКР по ЯНАО проводит доследственную проверку из-за инцидента в общеобразовательной школе «Земля родная». Школьников во время учебной тревоги заставляли выпрыгивать из окон без верхней одежды.

Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, 10 декабря в МАОУ СШ «Земля родная» проводилась плановая противопожарная тренировка. Алгоритм эвакуации педагоги отрабатывали и с ученикам пятого класса. Детей заставили прыгать из окон первого этажа без верхней одежды.

В основном, таким путем школу покинули мальчики-пятиклассники. Они в школьной форме прыгали в снег и какое-то время оставались на улице в сменной обуви и без теплой одежды.

«В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», – резюмировали в окружном следкоме.

Новый Уренгой, Салехард, служба информации

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